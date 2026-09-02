INTERVISTE
Piscedda: “I nuovi arrivati mi piacciono tutti, in primis Frattesi. Voto? Un bel 7 al mercato”
Massimo Piscedda, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del mercato chiuso dalla Lazio in questa sessione estiva: ecco il suo giudizio sull’operato di Fabiani e Lotito.
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Le parole di Piscedda nell’intervista sul mercato della Lazio
Piscedda sul rafforzamento tecnico
“I giocatori che sono arrivati a me piacciono tutti, in particolare Frattesi che conosco da quando è piccolo. Il rafforzamento tecnico c’è stato. I nuovi hanno portato qualcosa in più, Frattesi ha dimostrato di essere il valore aggiunto di una squadra che funziona. L’allenatore è un uomo molto chiaro, pochi concetti, semplici, ma da rispettare. Il voto al mercato? Direi 7“.
Piscedda su Romagnoli
“Romagnoli l’ho sempre considerato il giocatore più forte che ha la Lazio a livello difensivo, poi è chiaro che se vogliono puntare sul giovane Provstgaard è più probabile che vada via. Io lo terrei, anche nel reparto è un riferimento dei compagni, poi se i rapporti non sono idilliaci è giusto per entrambe che parta. Parlando tecnicamente, sarei contento se rimanesse”.
Piscedda su Gudmundsson
“A me Gudmundsson è sempre piaciuto, nella trequarti può fare tutto: seconda punta, trequartista, esterno; è un giocatore che puoi impiegare in diversi ruoli, credo sia presto per capire a chi ruberà il posto. È bravo tecnicamente, veloce, non credo sia un problema inserirlo“.
Piscedda su Pedraza e Floriani
“Pedraza ancora lo devo inquadrare, non credo sia in piena condizione. Floriani è una piacevole sorpresa, ha già diverse gare da professionista; ha questa opportunità, di giocare in una grande città, con una squadra di medio-alto valore, spero sfrutti l’occasione”.
Redazione Lazionews.eu
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