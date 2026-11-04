Piscedda: “Quella con il Napoli sarà una partitaccia, vi dico perché”

Massimo Piscedda, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della sfida del Maradona contro il Napoli che la Lazio affronterà senza i suoi tifosi al seguito: ecco le sue parole.

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Le parole di Piscedda nell’intervista su Napoli Lazio

“Il Napoli sarà più stanco della Lazio ma mentalmente più che fisicamente, io non ho mai pensato che l’impegno infrasettimanale condizionasse la gara della domenica. Al di là delle statistiche e della cabala, la Lazio incontra una squadra molto in difficoltà ma che ha un valore tecnico oggettivo.Squadre così possono svegliarsi quando meno te lo aspetti. La Lazio deve andare a Napoli consapevole che ora è più forte su tanti aspetti ma un avversario di livello può sempre rialzarsi. È una partitaccia. Anche l’ambiente è tosto, non ci hanno mai amato, quindi è un campo difficile pure per questo.

L’ultima trasferta la Lazio l’ha vinta a Torino, va ricordato. Questo è un campionato in cui può succedere di tutto, vedi la Roma che fa bene qui poi in Europa perde contro la 17esima della Premier League. Alla luce di questo, la Lazio può tenere. Tante squadre stanno facendo fatica e la Lazio ha guadagnato un buon distacco. Il Napoli al completo, sulla carta, ti è superiore, poi si deve sempre andare in campo per dimostrarlo. Hanno speso soldi ed hanno giocatori importanti

Frattesi, per quello che vogliamo noi, probabilmente sta vivendo una fase di appannamento; quando non fa gol, fa un po’ di fatica”.

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