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INTERVISTE

Piscedda: “La Lazio continuando così può ritagliarsi un posto in Europa”

Published

27 minuti ago

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Giocatori della Lazio in posa prima di una partita Lazionews.eu

Massimo Piscedda ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha analizzato la vittoria della Lazio contro il Sassuolo.

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Le parole di Piscedda su Sassuolo-Lazio

“Punteggio tennistico che poteva bissare l’8-2 di tanti anni fa alla Fiorentina. La Lazio si è riconfermata, ha riconfermato il momento positivo.

Tutti i giocatori credo siano in condizioni ottime, questo genera una squadra compatta a cui riesce tutto. La Lazio ha fatto vedere quello che doveva, contro una squadra che ha mostrato i suoi limiti. Non ci aspettavamo una goleada così, ma sicuramente che la Lazio poteva approfittare del momento dei neroverdi sì.

Il livello della Serie A si è abbassato e si è abbassato soprattutto il livello delle squadre più accreditate. La Lazio, continuando così, può ritagliarsi un posto in Europa. La Juventus ha perso un po’ di smalto, il Milan non ha un’identità precisa, l’Inter è quella che fatica meno, il Napoli è in difficoltà, Bologna e Fiorentina sono spartite, quindi la Lazio, continuando così, può inserirsi.”

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9 Cagliari 13 9
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