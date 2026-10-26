Connect with us

INTERVISTE

Piscedda: “Lazio, devi vivere alla giornata! Il Sassuolo non mi affascina, è perforabile”

Published

3 ore ago

on

Piscedda intervista Lazio Sassuolo

Massimo Piscedda, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato dei numeri della Lazio di Gattuso e della sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo: ecco le sue dichiarazioni.

Leggi anche: Zaccagni, Cataldi e Lazzari insieme a Tor di Quinto: ecco il motivo

Le parole di Piscedda nell’intervista su Sassuolo Lazio

“La Lazio si è presa dei rischi, le ali del Parma sono veloci, però sono rischi calcolati; nel secondo tempo la Lazio è stata decisamente superiore. Il Sassuolo non mi affascina molto, ha una difesa molto perforabile. Il giocatore più forte resta Berardi, poi c’è Laurienté che è un bel giocatore. Matic è lento. Il Sassuolo ha problemi, soprattutto difensivi, e la Lazio in questo momento può approfittarne”.

Piscedda sui numeri della Lazio

“Quelli della Lazio sono numeri che fanno ben sperare. Chiaro che questo ritmo è difficile da tenere, ma l’importante è che la squadra abbia ormai una sua chiara identità. Nonostante tutto ciò che è accaduto e il rapporto col pubblico, la squadra mantiene un livello mentale importante. Bisogna continuare vivendo alla giornata. Devi sempre avere in testa l’obiettivo dei 40 punti, poi settimana dopo settimana affronti tutte le squadre come devi. Non c’è nulla da criticare, spero continui così poi nelle difficoltà servirà mantenere calma e forza. Gattuso e la squadra stanno facendo un buon lavoro. Se i giocatori sono intelligenti e poi sono bravi anche sul campo, l’allenatore riesce a fare bene sia come uomo che come tecnico”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
2-1
Finale
Parma
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 22 8
2 LAZIO 22 8
3 Roma 18 8
4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI