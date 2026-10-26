Piscedda: “Lazio, devi vivere alla giornata! Il Sassuolo non mi affascina, è perforabile”

Massimo Piscedda, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato dei numeri della Lazio di Gattuso e della sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo: ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Piscedda nell’intervista su Sassuolo Lazio

“La Lazio si è presa dei rischi, le ali del Parma sono veloci, però sono rischi calcolati; nel secondo tempo la Lazio è stata decisamente superiore. Il Sassuolo non mi affascina molto, ha una difesa molto perforabile. Il giocatore più forte resta Berardi, poi c’è Laurienté che è un bel giocatore. Matic è lento. Il Sassuolo ha problemi, soprattutto difensivi, e la Lazio in questo momento può approfittarne”.

Piscedda sui numeri della Lazio

“Quelli della Lazio sono numeri che fanno ben sperare. Chiaro che questo ritmo è difficile da tenere, ma l’importante è che la squadra abbia ormai una sua chiara identità. Nonostante tutto ciò che è accaduto e il rapporto col pubblico, la squadra mantiene un livello mentale importante. Bisogna continuare vivendo alla giornata. Devi sempre avere in testa l’obiettivo dei 40 punti, poi settimana dopo settimana affronti tutte le squadre come devi. Non c’è nulla da criticare, spero continui così poi nelle difficoltà servirà mantenere calma e forza. Gattuso e la squadra stanno facendo un buon lavoro. Se i giocatori sono intelligenti e poi sono bravi anche sul campo, l’allenatore riesce a fare bene sia come uomo che come tecnico”.

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