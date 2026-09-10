Connect with us

INTERVISTE

Piscedda: “Lazio Milan sarà la prova del 9”

Published

27 minuti ago

on

Logo del Milan

Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei per parlare della sfida contro il Milan, prossimo appuntamento dei biancocelesti in campionato, programmata per sabato 12 settembre alle 18:00.

Leggi anche: “Giordano: “Lazio? La squadra ha dimostrato di non essere così scarsa come veniva dipinta

L’intervista di Piscedda sulla sfida di sabato contro il Milan

“Lazio Milan è la prova del nove, la speranza è di fare un buon risultato, ma anche un pareggio andrebbe benissimo. Il Milan è una squadra che ancora non ho ben inquadrato, con umiltà, sarificio e compattezza di potrà fare risultato. Certo, mancherà la spinta dei tifosi che in questo tipo di gare è necessario. I rossoneri hanno giocatori che ancora devo esprimersi del tutto, compreso Ramos. Non ho ancor capito che tipo di allenatore è Amorin, ma è sempre una squadra che è stata costruita per vincere la gara con il vantaggio dello stadio”.

“Cisse del Milan nel suo adattamento veloce alla serie A ricorda anche un po’ il nostro Floriani. Non mi ha sorpreso, mi piace il terzino che spinge, lo preferisco a Marusic. Fossi il tecnico della Lazio punterei su di lui anche dopo il rientro del montenegrino. Lo ritengo più incisivo, poi ha 23 anni, non è giovanissimo”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO GRATIS SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO GRATIS SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI