Piscedda: “Lazio Milan sarà la prova del 9”

Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei per parlare della sfida contro il Milan, prossimo appuntamento dei biancocelesti in campionato, programmata per sabato 12 settembre alle 18:00.

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L’intervista di Piscedda sulla sfida di sabato contro il Milan

“Lazio Milan è la prova del nove, la speranza è di fare un buon risultato, ma anche un pareggio andrebbe benissimo. Il Milan è una squadra che ancora non ho ben inquadrato, con umiltà, sarificio e compattezza di potrà fare risultato. Certo, mancherà la spinta dei tifosi che in questo tipo di gare è necessario. I rossoneri hanno giocatori che ancora devo esprimersi del tutto, compreso Ramos. Non ho ancor capito che tipo di allenatore è Amorin, ma è sempre una squadra che è stata costruita per vincere la gara con il vantaggio dello stadio”.

“Cisse del Milan nel suo adattamento veloce alla serie A ricorda anche un po’ il nostro Floriani. Non mi ha sorpreso, mi piace il terzino che spinge, lo preferisco a Marusic. Fossi il tecnico della Lazio punterei su di lui anche dopo il rientro del montenegrino. Lo ritengo più incisivo, poi ha 23 anni, non è giovanissimo”.

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