Piscedda: “Vi spiego le differenze tra Sutalo e Gila”

L’ex Lazio Massimo Piscedda, in diretta su Radiosei, ha provato a mettere sul piatto quelle che sono le differenze tra Josip Sutalo e Mario Gila: questa la sua ultima intervista.

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Le parole di Piscedda nell’intervista su Sutalo e Gila

Sutalo sembra un giocatore più esperto rispetto a Gila, ha giocato di più in nazionale e questo lo rende più navigato. Gila più istintivo. Se dovessi sceglierne uno prenderei lo spagnolo. Sutalo di posizione mentre l’ex è biancoceleste è più dinamico e questo porta Gila a sbagliare di più. Tante volte l’istinto di può tradire. Le gerarchie in difesa credo siano queste al momento con Provstgaard accanto al croato. Non conosco bene tutti e quattro e non li ho mai allenati ma credo che siano più o meno tutti sullo stesso livello.

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