Piscedda: “Noslin mi ricorda un centravanti anni ’80”

Massimo Piscedda, in un’intervista in collegamento con Radiosei, ha commentato la vittoria della Lazio sul Venezia e il rendimento di alcuni singoli che stanno stupendo: ecco le sue parole.

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Le parole di Piscedda nell’intervista sulla vittoria della Lazio sul Venezia e sui singoli

“La Lazio incontrava una squadra che tentava il tutto per tutto, quindi c’era d’aspettarselo che l’avversario sarebbe stato aggressivo. La Lazio ha rischiato, poi l’ha sbloccata e ha gestito; è stata una Lazio compatta”.

Sui singoli

“Sutalo è un difensore esperto, legge perfettamente le situazioni; è un giocatore temprato, riconosce le situazioni di pericolo. Provstgaard deve crescere, Sutalo è un giocatore pronto. L’errore di Floriani ci sta, così si impara. L’errore fa esperienza, in una situazione identica non sbaglierà di nuovo. Noslin bel colpo di testa, da centravanti anni ’80. Meritava la riconferma”.

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