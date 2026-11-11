Pochesci: “Questa Lazio è una realtà, i meriti vanno a Gattuso”

L’ex calciatore Sandro Pochesci, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, per commentare il percorso della Lazio e di Gennaro Gattuso.

Leggi anche: Isaksen su Provstgaard: “È fantastico avere un compagno di squadra danese”

L’intervista di Pochesci sul percorso della Lazio e su Gattuso

Sul percorso della Lazio

“Nessuno si aspettava questa partenza della Lazio. Per giudicare una squadra ritengo che servano dieci giornate e per questo la Lazio è ormai una realtà. Anche a Napoli ha fatto la partita. Stanno facendo bene perché ci sono dei giocatori rivelazione, come Floriani, Tavares o Isaksen, che stanno andando oltre le proprie possibilità”.

Su Gattuso e il paragone con il Frosinone

“Tutte queste condizioni, aggiunte a un Gattuso irriconoscibile positivamente, stanno creando tutto questo. Lui è stato bravo, in un caos totale ambientale, a tirare fuori quel carattere per non far sentire la squadra abbandonata. Quando era arrivato invece molti lo mettevano in discussione. A Frosinone per esempio in Serie B si veniva da un anno complicato e in panchina era arrivato un tecnico che proveniva da tre esoneri. Tutti pensavano che sarebbero arrivati ultimi, mentre alla fine sono promossi in Serie A. Alla Lazio e al Frosinone si vedono i meriti degli allenatori, mentre per esempio al Milan, alla Juventus e al Napoli se ne vedono i demeriti”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP