INTERVISTE
Pochesci: “Questa Lazio è una realtà, i meriti vanno a Gattuso”
L’ex calciatore Sandro Pochesci, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, per commentare il percorso della Lazio e di Gennaro Gattuso.
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L’intervista di Pochesci sul percorso della Lazio e su Gattuso
Sul percorso della Lazio
“Nessuno si aspettava questa partenza della Lazio. Per giudicare una squadra ritengo che servano dieci giornate e per questo la Lazio è ormai una realtà. Anche a Napoli ha fatto la partita. Stanno facendo bene perché ci sono dei giocatori rivelazione, come Floriani, Tavares o Isaksen, che stanno andando oltre le proprie possibilità”.
Su Gattuso e il paragone con il Frosinone
“Tutte queste condizioni, aggiunte a un Gattuso irriconoscibile positivamente, stanno creando tutto questo. Lui è stato bravo, in un caos totale ambientale, a tirare fuori quel carattere per non far sentire la squadra abbandonata. Quando era arrivato invece molti lo mettevano in discussione. A Frosinone per esempio in Serie B si veniva da un anno complicato e in panchina era arrivato un tecnico che proveniva da tre esoneri. Tutti pensavano che sarebbero arrivati ultimi, mentre alla fine sono promossi in Serie A. Alla Lazio e al Frosinone si vedono i meriti degli allenatori, mentre per esempio al Milan, alla Juventus e al Napoli se ne vedono i demeriti”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
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|29
|11
|2
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|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
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|Como
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|6
|11
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|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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