Poggi: “La Lazio non molla niente, la Roma invece…”

Paolo Poggi, ex calciatore, è stato intervistato ai microfoni di TMW, dove ha analizzato la situazione delle squadre che occupano le posizioni più alte della classifica, tra le quali ovviamente figurano Lazio e Roma. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Man idea per gennaio: addio al PSV sempre più vicino

Le parole di Poggi nell’intervista sulla Lazio

“Lassù sta diventando interessante. La Lazio non si riesce a capire se riuscirà a durare, ma mi sembra che non molli niente, Gattuso sta facendo qualcosa di importante”.

“La Roma è la prima candidata a cercare di spezzare l’egemonia dell’Inter, per la forza travolgente che sta dimostrando. Non escluderei il Milan: è ancora un’incognita, fa qualche passo falso, ma almeno in campionato alternato a concretezza e vittorie e punti. Poi c’è il Como che può essere l’ago della bilancia: può battere chiunque”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP