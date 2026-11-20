INTERVISTE
Prandelli, Boniek e Zola: “Lazio favolosa, che bella storia”. Parole al miele per Gattuso
Cesare Prandelli, Zibì Boniek e Gianfranco Zola, rispettivamente in tre interviste rilasciate a Tuttosport, Il Tempo e Repubblica, hanno esaltato la Lazio di mister Gattuso parlando di “favola” e “storia bellissima”. Ecco le loro parole.
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Le parole di Prandelli, Boniek e Zola nell’intervista sulla Lazio di Gattuso
PRANDELLI – “Sono felicissimo per Rino. Finora ho evitato di parlare di lui perché so che è molto superstizioso. Sempre meglio evitare voli pindarici, ma la Lazio oggi non è lì per caso: propone un gioco molto moderno. Hanno visione e sanno adattarsi. Li vedo strutturati per durare a lungo in alta classifica”.
BONIEK – “L’Inter è la squadra più forte e con più ricambi. C’è anche la Lazio che ha il vantaggio di giocare solo in campionato. Tutti pensano che crollerà, ma non mi pare“.
ZOLA – “Quella di Rino è una bellissima storia. Sta dimostrando di non essere solo grinta, ma anche gioco. Sta facendo grandi cose, tutto meritato. E nulla cambierebbe seppure dovesse rallentare un po”.
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|5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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