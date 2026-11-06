Provedel: “La chiamata dell’Inter un’emozione unica, quasi non ci credevo”

Il protagonista della quarta puntata di Welcome Kit, il format di Inter TV powered by Betsson Sport, è Ivan Provedel: l’ex portiere della Lazio ha raccontato il suo trasferimento all’Inter di quest’estate, parlando anche del suo idolo Toldo. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Le parole di Provedel nell’intervista sul suo passaggio all’Inter

“Quando mi ha chiamato l’Inter sono stato un po’ incredulo, devo essere sincero fino a che non ho firmato non ho voluto pensare o illudermi, fino a che non è stato tutto fatto. Poi sono stato felicissimo. Primo obiettivo da interista? Dimostrare che qui ci posso stare e che posso dare il mio contributo alla squadra. Cosa è per me la maglia dell’Inter? Un sogno che si realizza”.

Provedel su Toldo

“Quello alla Juve è stato un grandissimo goal, è andato a saltare all’ultimo. Ha buttato dentro tutto. Grande, grandissimo. Ero piccolino, ero sveglio anche se era tardi e quando ha segnato ho fatto confusione a casa. Era il mio idolo, assolutamente. Se capita a me con l’Inter? Speriamo non serva andare in area all’ultimo, ma se dovesse il mister mi deve dare il permesso e poi speriamo che succede. Speriamo bene“.

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