Connect with us

INTERVISTE

Provedel: “La chiamata dell’Inter un’emozione unica, quasi non ci credevo”

Published

4 ore ago

on

Provedel intervista trasferimento Inter

Il protagonista della quarta puntata di Welcome Kit, il format di Inter TV powered by Betsson Sport, è Ivan Provedel: l’ex portiere della Lazio ha raccontato il suo trasferimento all’Inter di quest’estate, parlando anche del suo idolo Toldo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Leggi anche: ESCLUSIVA – Mudingayi: “Alla Lazio tre anni stupendi, sono laziale. Lotito? Serve un compromesso”

Le parole di Provedel nell’intervista sul suo passaggio all’Inter

Quando mi ha chiamato l’Inter sono stato un po’ incredulo, devo essere sincero fino a che non ho firmato non ho voluto pensare o illudermi, fino a che non è stato tutto fatto. Poi sono stato felicissimo. Primo obiettivo da interista? Dimostrare che qui ci posso stare e che posso dare il mio contributo alla squadra. Cosa è per me la maglia dell’Inter? Un sogno che si realizza”.

Provedel su Toldo

“Quello alla Juve è stato un grandissimo goal, è andato a saltare all’ultimo. Ha buttato dentro tutto. Grande, grandissimo. Ero piccolino, ero sveglio anche se era tardi e quando ha segnato ho fatto confusione a casa. Era il mio idolo, assolutamente. Se capita a me con l’Inter? Speriamo non serva andare in area all’ultimo, ma se dovesse il mister mi deve dare il permesso e poi speriamo che succede. Speriamo bene“.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
2-1
Finale
Cagliari
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 9 10
15 Parma 8 10
16 Fiorentina 8 10
17 Sassuolo 8 10
18 Monza 7 10
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 10
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI