Provstgaard: “Abbiamo un solo obiettivo, far vincere la Lazio ogni weekend”

Il difensore della Lazio Oliver Provstgaard ha concesso un’intervista ai microfoni di Dazn nel postpartita della sfida dell’Allianz Stadium vinta contro la Juventus per 0-3. Di seguito le sue dichiarazioni.

Leggi Anche: Gattuso una furia con Dele-Bashiru, ma il nigeriano si fa perdonare con il gol

Le parole di nell’intervista postpartita di Juventus-Lazio

“Siamo molto contenti, è stata una grande partita. Dobbiamo migliorare qualcosa, ma ci sono anche cose che abbiamo fatto molto bene. Mi godo il calcio e il campo, per questo sorrido sempre. Mi piace lavorare. Il lavoro ripaga sempre, sono contento della partita che ho fatto e della crescita. Gattuso è importante nella mia crescita. Sa le qualità che ho e dove devo migliorare. Mi sta aiutando come fa con la squadra. Sono contento sia arrivato. Non ho mai provato un’atmosfera come c’è quella che vivo adesso a Formello. L’intesa difensiva? Hanno tutti qualità. Questo è un ambiente che ci piace tanto. Abbiamo un solo obiettivo: far vincere la Lazio ogni weekend”.

Le parole di nell’intervista postpartita di Juventus-Lazio a LSC

“Serata che ricorderò per tutta la vita, poi ha segnato anche il mio amico Gustav quindi è stata una serata bellissima per la Danimarca e per le nostre famiglie a casa. Non ho mai provato una sensazione come quella di questa sera, non vincevamo qui da nove anni, per la squadra è stata una serata, importantissima è bellissimo ma adesso pensiamo già alle prossime gare.

La prestazione chiaramente ci da tanta fiducia perché anche contro il Milan e il Monza abbiamo fatto una buona gara ma oggi abbiamo fatto tutti e due i tempi con qualità e questo è quello che porto a casa. Dopo la Nazionale è stata una settimana tosta, ho giocato quattro gare in undici giorni, ero un po’ stanco ma quando sono entrato a Formello il mister e la squadra mi hanno detto: “Siamo pronti per la partita”. I compagni hanno fatto un grande lavoro.”

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP