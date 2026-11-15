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Provstgaard: “Ho lavorato duramente per arrivare dove sono oggi. Gattuso? Impatto enorme su di me”

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1 ora ago

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Il difensore della Lazio Oliver Provstgaard Lazionews.eu

Il difensore della Lazio Oliver Provstgaard ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo della sua Danimarca contro il Portogallo per 1-4 e ha parlato anche del suo avvio di stagione con Gattuso in biancoceleste.

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Le parole di Provstgaard sul suo avvio di stagione con la Lazio

“Il 2026 è volato. Credo che le basi gettate nel 2025 stiano dando i loro frutti proprio ora. È questo che si vede in campo. Ho lavorato duramente per arrivare dove sono oggi. Quell’anno in Italia, pur avendo giocato poco, mi ha preparato al meglio. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivata la mia occasione alla Lazio, a patto di continuare a fare il mio lavoro. Si tratta di saper cogliere le opportunità, ma naturalmente sono orgoglioso, e forse anche un po’ sorpreso, di quanto tutto sia accaduto in fretta.

Gattuso ha avuto un impatto enorme su di me. Il merito è suo tanto quanto mio. Ho avuto ottime sensazioni fin da subito con lui e ho lavorato duramente al suo fianco prima dell’inizio della stagione. In pochissimo tempo è diventato una figura che significa molto per me. Lui dice di essersi un po’ calmato, ma è ancora un po’ più ‘folle’ della media. È davvero fantastico, quel tipo di allenatore che ti rimprovera duramente solo perché vuole il meglio per te.”

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