Provstgaard: “Ho lavorato duramente per arrivare dove sono oggi. Gattuso? Impatto enorme su di me”

Il difensore della Lazio Oliver Provstgaard ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo della sua Danimarca contro il Portogallo per 1-4 e ha parlato anche del suo avvio di stagione con Gattuso in biancoceleste.

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Le parole di Provstgaard sul suo avvio di stagione con la Lazio

“Il 2026 è volato. Credo che le basi gettate nel 2025 stiano dando i loro frutti proprio ora. È questo che si vede in campo. Ho lavorato duramente per arrivare dove sono oggi. Quell’anno in Italia, pur avendo giocato poco, mi ha preparato al meglio. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivata la mia occasione alla Lazio, a patto di continuare a fare il mio lavoro. Si tratta di saper cogliere le opportunità, ma naturalmente sono orgoglioso, e forse anche un po’ sorpreso, di quanto tutto sia accaduto in fretta.

Gattuso ha avuto un impatto enorme su di me. Il merito è suo tanto quanto mio. Ho avuto ottime sensazioni fin da subito con lui e ho lavorato duramente al suo fianco prima dell’inizio della stagione. In pochissimo tempo è diventato una figura che significa molto per me. Lui dice di essersi un po’ calmato, ma è ancora un po’ più ‘folle’ della media. È davvero fantastico, quel tipo di allenatore che ti rimprovera duramente solo perché vuole il meglio per te.”

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