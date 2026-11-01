INTERVISTE
Provstgaard: “È una partita importante per noi, vogliamo vincerla”
Prima dell’inizio di Lazio Cagliari, il biancoceleste Oliver Provstgaard ha concesso un’intervista ai bordocampisti, nella quale ha presentato la sfida.
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L’intervista a Provstgaard prima di Lazio Cagliari
“Serve l’atteggiamento giusto oggi perché è una partita importantissima per noi. Abbiamo fatto bene finora, ma anche il Cagliari”.
“Vogliamo chiudere questa settimana con una vittoria oggi, ma serve attenzione perché il Cagliari ha tanti giocatori pericolosi specialmente avanti”.
Provstgaard sulla rete inviolata
“Da difensore vuoi sempre fare un clean sheet ed evitare di subire gol, ma soprattutto vuoi vincere ed è il nostro obiettivo stasera”.
Provstgaard sulla classifica
“Ci carica tanto la classifica, è normale, ma non la guardiamo perchè, come dice il mister, ci serve tanta umiltà. Nella partita di oggi dovremo stare attenti, perchè il Cagliari ha giocatori pericolosi”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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