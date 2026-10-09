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Provstgaard: “Obiettivo Europa. Scudetto? Si deve sognare”

Published

5 ore ago

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Provstgaard intervista obiettivi Lazio

La Lazio lotterà per tornare in Europa, è quasi una promessa quella fatta da Oliver Provstgaard durante gli impegni con la Danimarca: Tuttosport ha riportato alcune parole del difensore rilasciate in un’intervista al termine della sfida con il Galles dove svela gli obiettivi del club.

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Le parole di Provstgaard nell’intervista sugli obiettivi della Lazio

È stato un periodo importante per me, anche il ritiro col nuovo mister Gattuso. Mi trovo molto bene nella Lazio e a Roma, sarà una stagione molto importante per noi perché vogliamo tornare in Europa, vogliamo fare bene. Abbiamo iniziato in modo positivo, ma anche nella Lazio ci sono tante cose da migliorare e questo sarà importante”.

Provstgaard sullo scudetto

“I tifosi sognano lo scudetto? Si deve sognare sempre, così è il calcio, se sei al primo posto devi sognare! Sappiamo però di aver giocato solo cinque partite, adesso c’è quella col Monza, sarà tosta, ma vogliamo vincere. È stato un percorso importantissimo per me, giochiamo in modo diverso da Sarri, posso migliorare ancora su tante cose con Gattuso. Chi è più forte tra Roma e Lazio? Io dico sempre la Lazio. Immortale se segno nel derby? Sì! Un gol nel derby sarebbe bellissimo, diventi un campione della città, è un sogno che tutti i giocatori cullano…”.

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