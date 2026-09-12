Provstgaard: “Sutalo ottimo giocatore, ci siamo allenati e siamo pronti a giocare insieme”

Le parole di Oliver Provstgaard a bordocampo ai microfoni di DAZN, nell’intervista prepartita della partita valida per la quarta giornata della Serie A 2026 2027 fra Lazio e Milan.

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L’intervista di Provstgaard nel prepartita di Lazio Milan

“Parliamo spesso con Sutalo, ci siamo allenati insieme e siamo pronti, lui è un ottimo giocatore. Olimpico senza i tifosi? Sarà difficile, sappiamo la situazione. Non è la prima volta, siamo abituati”.

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