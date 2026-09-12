Connect with us

INTERVISTE

Provstgaard: “Sutalo ottimo giocatore, ci siamo allenati e siamo pronti a giocare insieme”

Published

1 ora ago

on

Provstgaard

Le parole di Oliver Provstgaard a bordocampo ai microfoni di DAZN, nell’intervista prepartita della partita valida per la quarta giornata della Serie A 2026 2027 fra Lazio e Milan.

Leggi anche: Gattuso: “Contro il Milan bisogna essere aggressivi, Tavares ha qualità tecniche da Real Madrid”

L’intervista di Provstgaard nel prepartita di Lazio Milan

“Parliamo spesso con Sutalo, ci siamo allenati insieme e siamo pronti, lui è un ottimo giocatore. Olimpico senza i tifosi? Sarà difficile, sappiamo la situazione. Non è la prima volta, siamo abituati”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI