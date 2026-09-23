Provstgaard: “Gattuso è un grande allenatore, ha il fuoco dentro”

Il difensore della Lazio Oliver Provstgaard ha parlato direttamente dal ritiro della nazionale danese, toccando vari argomenti: dall’ottimo avvio di stagione fino al paragone fra Sarri e Gattuso.

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Le parole di Provstgaard direttamente dal ritiro della Danimarca.

“È stato un inizio di stagione positivo e sono felice che il nuovo allenatore abbia riposto fiducia in me, affidandomi un ruolo più importante. Personalmente, credo di aver fatto bene. Ho giocato tutte le partite e abbiamo gli stessi punti delle migliori squadre del campionato. Sono felice che Gattuso mi stia dando tanta fiducia. Lo faceva anche Sarri l’anno scorso, ma alcuni giocatori sono andati via. Questo significa che ce sono di nuovi pronti a farsi avanti. Io sono stato uno di quelli che si è preso un ruolo più importante in questa stagione.

Gattuso è davvero un grande allenatore. Probabilmente è un po’ più pacato rispetto a quando era calciatore, anche se non l’ho visto giocare molto. Ma ha ancora un grande fuoco dentro ed è un aspetto che noi come squadra, e io personalmente, apprezziamo molto. È riuscito a trasmettere tanta energia al gruppo e in campo, dove abbiamo vinto molte partite grazie alla grinta”.

Provstgaard sul percorso in nazionale.

“La Nazionale? Penso che sia fantastico. Voglio far parte di un progetto in cui poter dimostrare il mio valore ed essere uno dei giocatori che si assumono delle responsabilità. Mi sento pronto, è un’opportunità sia per me che per gli altri. È successa la stessa cosa alla Lazio quest’estate, quando è andato via Romagnoli. Giocava nel mio ruolo e ora tocca a me assumermi maggiori responsabilità e giocare di più. Il Mondiale mancato? Sono certo che tutti noi abbiamo vissuto un’estate difficile e che, innanzitutto, abbiamo qualcosa da dimostrare: non solo a noi stessi, ma anche ai tifosi”.

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