Punzi: “È stato il nostro approccio a farci vincere”

L’allenatore della Lazio Primavera, Francesco Punzi, ha concesso un’intervista ai canali ufficiali del club dopo la bella vittoria arrivata contro l’Albinoleffe.

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L’intervista a Punzi dopo la vittoria della Lazio Primavera contro l’Albinoleffe

“I complimenti vanno rivolti ai ragazzi. È stata una partita che dal risultato può sembrare semplice, ma non lo era. Sono le prime partite, che nascondono sempre mille insidie. La differenza l’ha fatta l’approccio: i ragazzi sono entrati con una determinazione altissima che ha indirizzato la partita. Eravamo partiti fortissimo col doppio vantaggio, abbiamo preso il 2-1 che poteva cambiare l’inerzia ma il 3-1 l’ha indirizzata”.

“Abbiamo concesso qualcosa, ma per una squadra che fa 6 gol e produce altrettante palle gol fa parte del gioco lasciare qualcosa. Siamo soddisfatti soprattutto dell’atteggiamento, siamo a inizio campionato e essere partiti con due vittorie fa piacere. Ora c’è da continuare a lavorare con questa intensità e questa voglia, credere fermamente nel nostro lavoro anche nei momenti in cui i risultati non saranno questi come insegna il calcio. L’essere propositivi dipende anche dalla qualità dei calciatori a disposizione. Ne abbiamo tanti in fase offensiva di giocatori bravi tecnicamente e nell’attacco dello spazio, viene semplice avere questo atteggiamento”.

Punzi su quanto ci sia da migliorare

“Va migliorato tutti insieme quello difensivo perché sia a Lecce che in questa sfida, al di là dell’attaccante, in tanti abbiamo concesso qualcosa a difesa schierata e quello va migliorato velocemente. Verranno momenti in cui creeremo meno e le situazioni potranno essere diverse. Il focus deve essere migliorare tutti insieme la fase di non possesso. In questo momento i ragazzi stanno mostrando che nei momenti di difficoltà non si sono mai disuniti, tra il rigore sbagliato e il pareggio subito a Lecce e oggi sul 2-1”.

“Nel secondo tempo abbiamo gestito energie e situazioni fisiche. La gara era indirizzata e abbiamo sostituito Serra che ha preso un colpo, altrimenti l’avremmo tenuto in campo. Ci sta dando un apporto non solo tecnico, ma di atteggiamento propositivo e positivo nei confronti dei compagni. ora cerchiamo continuità di prestazione e risultati in questo mini campionato prima della sosta. Il Parma è attrezzata, ha perso la finale scudetto ma ha mantenuto la sua ossatura e l’allenatore. Ora ci godiamo la vittoria, da lunedì prepariamo la prossima lavorando di settimana in settimana come fossero tutte finali: così possiamo spingere i ragazzi a migliorarsi sempre. Il risultato poi è consequenziale alla prestazione”.

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