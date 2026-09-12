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INTERVISTE

Rabiot: “Vogliamo tutti dare il massimo per vincere”

Published

2 ore ago

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Milan

Le parole di Adrien Rabiot nell’intervista prepartita ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dalla sfida dell’Olimpico fra Lazio e Milan valevole per la quarta giornata di Serie A 2026/2027.

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L’intervista di Rabiot nel prepartita di Lazio Milan

“Avevamo parlato quando sono arrivato della mia posizione in campo, sia da trequartista che da mediano. Mi alleno per fare i due ruoli, poi dipende da come mi vuole far giocare il mister. Poi dipende anche da cosa ha bisogno la squadra, ma mi sento bene in entrambi i ruoli. A Torino non ho fatto bene, ma è legato anche alla mia condizione fisica che non è ottimale. Oggi starò vicino a Modric, ma dell’aspetto individuale importa poco. Dobbiamo giocare da squadra. Mi sento bene, devo trovare la condizione fisica per essere al 100% ma cerco di dare tutto e ascoltare il mister. Vogliamo far bene tutti da squadra e vincere”.

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# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
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