Rabiot: “Vogliamo tutti dare il massimo per vincere”

Le parole di Adrien Rabiot nell’intervista prepartita ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dalla sfida dell’Olimpico fra Lazio e Milan valevole per la quarta giornata di Serie A 2026/2027.

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L’intervista di Rabiot nel prepartita di Lazio Milan

“Avevamo parlato quando sono arrivato della mia posizione in campo, sia da trequartista che da mediano. Mi alleno per fare i due ruoli, poi dipende da come mi vuole far giocare il mister. Poi dipende anche da cosa ha bisogno la squadra, ma mi sento bene in entrambi i ruoli. A Torino non ho fatto bene, ma è legato anche alla mia condizione fisica che non è ottimale. Oggi starò vicino a Modric, ma dell’aspetto individuale importa poco. Dobbiamo giocare da squadra. Mi sento bene, devo trovare la condizione fisica per essere al 100% ma cerco di dare tutto e ascoltare il mister. Vogliamo far bene tutti da squadra e vincere”.

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