INTERVISTE
Rabiot: “Vogliamo tutti dare il massimo per vincere”
Le parole di Adrien Rabiot nell’intervista prepartita ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dalla sfida dell’Olimpico fra Lazio e Milan valevole per la quarta giornata di Serie A 2026/2027.
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L’intervista di Rabiot nel prepartita di Lazio Milan
“Avevamo parlato quando sono arrivato della mia posizione in campo, sia da trequartista che da mediano. Mi alleno per fare i due ruoli, poi dipende da come mi vuole far giocare il mister. Poi dipende anche da cosa ha bisogno la squadra, ma mi sento bene in entrambi i ruoli. A Torino non ho fatto bene, ma è legato anche alla mia condizione fisica che non è ottimale. Oggi starò vicino a Modric, ma dell’aspetto individuale importa poco. Dobbiamo giocare da squadra. Mi sento bene, devo trovare la condizione fisica per essere al 100% ma cerco di dare tutto e ascoltare il mister. Vogliamo far bene tutti da squadra e vincere”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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