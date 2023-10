Virginia Raggi: "Expo 2030 sulle maglie della Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

RAGGI LAZIO EXPO 2030 - Claudio Lotito ha calato il jolly. Il patron biancoceleste si è schierato al fianco della città di Roma per l'Expo 2030. Tanto che, come annunciato dall'ex sindaca Virginia Raggi a Giornale Radio, il logo potrebbe fare l'esordio sulle maglie di Immobile e compagni già a partire da Sassuolo - Lazio.

Expo 2030: l'annuncio della Raggi sulla Lazio

"Lotito ha colto la palla al balzo e si è dichiarato disponibile per mettere sulle maglie della Lazio il logo pro Expo 2030. Si sta finalizzando la collaborazione: Sassuolo-Lazio dovrebbe essere il match d'esordio per la nuova maglia. La Roma? Non si è fatta viva. Questo mi fa dubitare della spiegazione che la stessa società diede: se non c'è conflitto, allora perché non possono coesistere entrambi i loghi sulla maglia?".

