Raggi: “Lotito interessato al Flaminio. Mourinho e Sarri due pezzi da novanta”

Tempo di lettura: < 1 minuto

RAGGI ROMA STADIO – La sindaca di Roma Virginia Raggi vuole chiarire la questione stadio il prima possibile. In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport la prima cittadina di Roma ha confermato l’interesse di Lotito sulla modernizzazione del Flaminio ma allo stesso tempo ha fissato dei vincoli da rispettare. La sindaca ha parlato anche del derby e della prossima sfida tra Mourinho e Sarri.

Raggi sul Flaminio

“Lotito è molto interessato. So che in queste settimane sta effettuando sopralluoghi e ultimando le sue valutazioni. Quanto a noi, abbiamo varato uno studio per ristrutturare il Flaminio. Ma ci sono dei vincoli da rispettare, la struttura è molto pregiata ma particolare. Vedremo se sarà possibile adattarla alle esigenze di uno stadio moderno”.

Raggi sul duello Mourinho- Sarri

“Se due allenatori così bravi hanno scelto la Roma e la Lazio è un’ottima notizia per la città. Due pezzi da novanta possono attrarre l’interesse di potenziali investitori sul territorio”.