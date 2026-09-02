Raiola, agente Romagnoli: “Finito il suo percorso, alla Lazio l’aria era pesante”

Vincenzo Raiola, agente di Alessio Romagnoli, poco prima della partenza del suo assistito alla volta del Qatar, ha parlato in aeroporto ai microfoni di alcuni cronisti presenti sull’addio del difensore alla Lazio. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Agostinelli: “Gudmundsson avrà problemi a giocare, vi dico perché”

Le parole dell’agente di Romagnoli, Raiola, nell’intervista sull’addio alla Lazio

“Finalmente siamo riusciti a chiudere. Siamo tutti contenti, alla Lazio era finito il suo percorso. E’ dispiaciuto perché è tifoso laziale, ma come tutte le cose c’ è un passaggio. Ha fatto il suo percorso, adesso bisogna farne un altro, purtroppo lontano da Roma, ma con la voglia di gettarsi in un nuovo progetto e fare sempre il massimo come ha sempre fatto. Darà il massimo anche in Qatar”.

Raiola sull’estate di Romagnoli

“A gennaio era stato un momento difificle perché è saltato alla fine, ma lui ha risposto sempre presente. Da professionista ha subito resettato e si è messo a disposizione. Da quest’anno l’aria era diventa più pesante, era in una situazione neanche bella per il giocatore che è stato per la Lazio. Lascia un pezzo di cuore“.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP