INTERVISTE
Rambaudi: “Provstgaard ha tutto per diventare un leader”
In un’intervista a Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato della difesa della Lazio e della crescita di alcuni singoli, Oliver Provstgaard e Kenneth Taylor su tutti. Ecco le sue parole.
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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla difesa della Lazio, Provstgaard e Taylor
“Per capire la coppia centrale definitiva dobbiamo vedere Sutalo e Leite come stanno, quale sarà il loro atteggiamento. Io credo non ci sia uno troppo più forte di un altro, i particolari faranno la differenza. Ora credo che Gattuso andrà avanti con Doekhi e Provstgaard, stanno facendo bene e la squadra ha vinto”.
Su Provstgaard
“Bisogna capire anche come Provstgaard crescerà in personalità, lui secondo me è quello che ha più potenzialità di tutti per ricoprire quel ruolo da leader; fisicamente, tecnicamente, per come è attento e come si applica, è quello che rappresenta il difensore che guida. Al momento non lo sta facendo, deve prendere la consapevolezza di essere importante”.
Su Taylor
“Taylor è un giocatore molto valido tecnicamente, è bravo, e poi tatticamente è intelligentissimo. Non fa mai cose che oltrepassano il suo limite. Giocatore forte, la sua qualità è proprio quella di giocare in base ai compagni che ha vicino”.
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