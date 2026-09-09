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INTERVISTE

Rambaudi: “Provstgaard ha tutto per diventare un leader”

Published

3 ore ago

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Rambaudi intervista difesa Lazio provstgaard Taylor

In un’intervista a Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato della difesa della Lazio e della crescita di alcuni singoli, Oliver Provstgaard e Kenneth Taylor su tutti. Ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla difesa della Lazio, Provstgaard e Taylor

“Per capire la coppia centrale definitiva dobbiamo vedere Sutalo e Leite come stanno, quale sarà il loro atteggiamento. Io credo non ci sia uno troppo più forte di un altro, i particolari faranno la differenza. Ora credo che Gattuso andrà avanti con Doekhi e Provstgaard, stanno facendo bene e la squadra ha vinto”.

Su Provstgaard

“Bisogna capire anche come Provstgaard crescerà in personalità, lui secondo me è quello che ha più potenzialità di tutti per ricoprire quel ruolo da leader; fisicamente, tecnicamente, per come è attento e come si applica, è quello che rappresenta il difensore che guida. Al momento non lo sta facendo, deve prendere la consapevolezza di essere importante”.

Su Taylor

“Taylor è un giocatore molto valido tecnicamente, è bravo, e poi tatticamente è intelligentissimo. Non fa mai cose che oltrepassano il suo limite. Giocatore forte, la sua qualità è proprio quella di giocare in base ai compagni che ha vicino”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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