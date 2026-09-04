Rambaudi: “Da Fabiani non mi aspettavo nient’altro”

Raggiunto in un’intervista in collegamento con Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato la conferenza di Fabiani e il mercato della Lazio: secondo l’ex giocatore, ci potrebbero essere le condizioni per ambire a qualcosa di più rispetto alla scorsa stagione. Ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla conferenza di Fabiani e il mercato della Lazio

“Conferenza stampa normale quella di Fabiani, non mi aspettavo niente di più e niente di meno. Giocatori motivati, come deve essere. Come deve essere alla Lazio, club che ti deve portare ad essere ambizioso. Se si deve giudicare il mercato di oggi, è ottimo. Al centro della difesa serviva qualcosa in più, è chiaro”.

Sulle ambizioni della Lazio e Gudmundsson

“Ad oggi la Lazio la vedo in lotta con l’Atalanta, poi magari anche il tifo potrà spostare qualcosa, probabilmente la Lazio si esprimerà meglio in trasferta. Detto questo, non faccio un appello ai tifosi, che dopo tutti questi anni sono comprensibilmente stufi. Se a destra Isaksen e Cancellieri non incidono, io lì metterei Gudmundsson”.

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