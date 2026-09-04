Connect with us

INTERVISTE

Rambaudi: “Da Fabiani non mi aspettavo nient’altro”

Published

1 ora ago

on

Rambaudi intervista Fabiani conferenza mercato Lazio

Raggiunto in un’intervista in collegamento con Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato la conferenza di Fabiani e il mercato della Lazio: secondo l’ex giocatore, ci potrebbero essere le condizioni per ambire a qualcosa di più rispetto alla scorsa stagione. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: Diogo Leite per il post Romagnoli? Non rientra nei piani della società

Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla conferenza di Fabiani e il mercato della Lazio

“Conferenza stampa normale quella di Fabiani, non mi aspettavo niente di più e niente di meno. Giocatori motivati, come deve essere. Come deve essere alla Lazio, club che ti deve portare ad essere ambizioso. Se si deve giudicare il mercato di oggi, è ottimo. Al centro della difesa serviva qualcosa in più, è chiaro”. 

Sulle ambizioni della Lazio e Gudmundsson

“Ad oggi la Lazio la vedo in lotta con l’Atalanta, poi magari anche il tifo potrà spostare qualcosa, probabilmente la Lazio si esprimerà meglio in trasferta. Detto questo, non faccio un appello ai tifosi, che dopo tutti questi anni sono comprensibilmente stufi. Se a destra Isaksen e Cancellieri non incidono, io lì metterei Gudmundsson”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
1-0
Finale
Genoa
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 6 2
2 Inter 6 2
3 Milan 6 2
4 Juventus 6 2
5 Atalanta 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Udinese 4 2
8 Como 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Napoli 3 2
11 Sassuolo 3 2
12 Cagliari 3 2
13 Lecce 3 2
14 Torino 0 2
15 Bologna 0 2
16 Genoa 0 2
17 Parma 0 2
18 Monza 0 2
19 Venezia 0 2
20 Fiorentina 0 2
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI