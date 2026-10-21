Rambaudi: “Fabiani ha detto cose giuste, lo avrei fatto anch’io”

Ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi ha commentato le recenti dichiarazioni del ds della Lazio Angelo Fabiani in merito ad una possibile tregua con i tifosi.

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Le parole di Rambaudi sulle recenti dichiarazioni del ds Fabiani.

“Penso che Fabiani abbia detto cose giuste, quelle che deve dire un dirigente. Dalle sue parole si evince che qualcosa non è andato, da parte loro intendo, quindi è consapevole.

Però c’è tempo per rimediare, quindi ha mandato il messaggio che dovrebbe mandare chi fa questo lavoro con passione e voglia di fare bene. Si espone anche a degli insulti, però è giusto: lo avrei fatto anche io da dirigente. Apprezzo chi mette qualcosa di suo, ciò che sente. In questo momento sei primo, stai facendo bene, in questo mese puoi sognare ancora di più, quindi ci sta il suo appello”.

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