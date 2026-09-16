Rambaudi: “Tra Floriani e Bellanova scelgo Floriani”

Roberto Rambaudi, nella consueta intervista mattutina ai microfoni di Radiosei, ha analizzato a fondo la difesa della Lazio, parlando del ballottaggio tra Doekhi e Sutalo che accompagnerà la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Venezia e dello stato di forma di Provstgaard e Floriani.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista su Sutalo, Doekhi, Provstgaard e Floriani

“Per la difesa di sabato c’è un doppio ragionamento da fare, su Sutalo e Doekhi, qualora riuscisse a tornare dopo l’intervento. Per me al momento partono sullo stesso piano, bene prima l’uno e poi l’altro, credo che Gattuso valuterà in settimana. Magari l’operazione alla mano potrebbe frenare un po’ Doekhi negli interventi, quindi per questo il tecnico potrebbe propendere per il croato”.

Su Provstgaard

“Da Provstgaard mi aspetto che cresca nella consapevolezza dei suoi mezzi. Ha ottime qualità tecniche e fisiche, mi aspetto quindi che sia meno timido, più consapevole appunto. Con Sutalo lo vedo meglio”.

Su Floriani

“A destra Floriani ha anche qualità fisiche, poi in quella corsia c’è Frattesi. Inizialmente a Pescara ha fatto il quarto di difesa, poi ha giocato anche nella difesa a tre. Tra lui e Bellanova, mi prendo lui; Bellanova è molto ‘di pancia’, Romano sa posizionarsi, sa quando andare”.

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