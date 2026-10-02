INTERVISTE
Rambaudi: “Francia-Italia? Frattesi, Tonali e Fagioli a centrocampo non li toccherei”
Roberto Rambaudi ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha analizzato la sfida tra Francia e Italia in Nations League in programma questa sera.
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Le parole di Rambaudi verso Francia-Italia
“Frattesi, Tonali e Fagioli non li toccherei. Contro la Francia confermerei questo centrocampo. Dietro Scalvini non mi ha convinto, anche se ha potenzialità enormi, un cambio nella linea difensiva ci può stare.
La Francia fatica a correre indietro e tu devi portarli a fare ciò che non sanno fare bene. Poi devi cercare di prevenire certe situazione. Non devi lasciare che il loro portatore palla alzi la testa, perché poi difficilmente li prendi. Se non riesci a pressare subito devi essere compatto, corto e stretto.
Attacco? In questo momento lì davanti non c’è partita, Pio Esposito è il giocatore migliore che abbiamo. E non è solo fisicità, ma anche tecnica. Vede la porta come pochi, inoltre è in condizione. Ora non ha rivali, neanche Scamacca.”
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