Connect with us

INTERVISTE

Rambaudi: “Frattesi? Si fa condizionare da giudizi”

Published

1 ora ago

on

Rambaudi intervista Frattesi Francia Italia

In un’intervista sulle onde di Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato il pareggio dell’Italia contro la Francia e il contributo che Davide Frattesi sta dando alla Nazionale e alla Lazio. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: De Silvestri: “Sandri mi manca come amico. L’Olimpico mette timore”

Le parole di Rambaudi nell’intervista su Francia Italia e Frattesi

“Nel complesso è stata una buona prestazione, ma come sempre è il risultato che condiziona tutto. Partita di grande umiltà, di rispetto del valore degli avversari, e di conseguenza hai fatto la gara che ti hanno concesso loro, poi sei stato bravo a sfruttare quando ripartivi. Questa prova fa bene, la qualità c’è. Non ci si può aspettare dall’oggi al domani di andare a sfidare la Francia e dominare. Dovevi fare quel tipo di partita e l’hai fatta. Gara di sacrificio di diversi giocatori. Stasera è giusto cambiare perché hanno sprecato tanto, a livello fisico e mentale, quindi qualcuno potrebbe rendere meno”.

Su Frattesi

“Frattesi? Si fa condizionare dai giudizi, tutti dicono che è quello che va a fare gol, vedono quello e basta. Ma è un grande pregio. Questo non vuol dire che non sa fare altro, anzi lo sa fare bene, ma in quello eccelle. Il modo di stare in campo dell’Inter non valorizza molto le sue qualità e comunque non gli si è data fiducia nella continuità”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI