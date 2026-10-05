Rambaudi: “Frattesi? Si fa condizionare da giudizi”

In un’intervista sulle onde di Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato il pareggio dell’Italia contro la Francia e il contributo che Davide Frattesi sta dando alla Nazionale e alla Lazio. Ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista su Francia Italia e Frattesi

“Nel complesso è stata una buona prestazione, ma come sempre è il risultato che condiziona tutto. Partita di grande umiltà, di rispetto del valore degli avversari, e di conseguenza hai fatto la gara che ti hanno concesso loro, poi sei stato bravo a sfruttare quando ripartivi. Questa prova fa bene, la qualità c’è. Non ci si può aspettare dall’oggi al domani di andare a sfidare la Francia e dominare. Dovevi fare quel tipo di partita e l’hai fatta. Gara di sacrificio di diversi giocatori. Stasera è giusto cambiare perché hanno sprecato tanto, a livello fisico e mentale, quindi qualcuno potrebbe rendere meno”.

Su Frattesi

“Frattesi? Si fa condizionare dai giudizi, tutti dicono che è quello che va a fare gol, vedono quello e basta. Ma è un grande pregio. Questo non vuol dire che non sa fare altro, anzi lo sa fare bene, ma in quello eccelle. Il modo di stare in campo dell’Inter non valorizza molto le sue qualità e comunque non gli si è data fiducia nella continuità”.

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