Rambaudi: “Icardi? Vi spiego perché Gattuso non lo vuole”

Roberto Rambaudi, intervenuto in collegamento in un’intervista concessa a Radiosei, ha parlato di Gattuso e del motivo per cui potrebbe bloccare l’arrivo a parametro zero di Mauro Icardi: ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista su Gattuso e Icardi

“Per me il difetto di Gattuso è nella continuità, nel dare un’idea di calcio e mantenerla. Ma questo lo dicevo prima di vederlo qui. Quest’anno voglio vedere che continui con la sua mentalità. Poi invece sul fatto che entrasse nella testa del calciatori, non avevo dubbi”.

Sui Icardi

“Icardi? C’è un’analisi da fare a 360°: credo Gattuso non lo voglia perché ha già Pinamonti e all’occorrenza Noslin. Però credo anche che Icardi integro aggiungerebbe qualità e adrenalina, sia dentro che fuori, quel qualcosa in più. Non sono mai per gli acquisti che magari possono portare ‘problemi’ ma se l’allenatore ci parla e vede che fisicamente è integro, che ha fame e voglia di rimettersi in discussione, viste le sue qualità, perché non prenderlo? Che ben venga. Certo che non deve essere un problema per lo spogliatoio, ma questo solo Gattuso può saperlo”.

Su Pinamonti e Sutalo

“Pinamonti va aspettato ma se ritrovo Icardi con la voglia di un tempo però con più esperienza, lo prenderei. Alzerei il livello in tutto. Sutalo mi è piaciuto, anche nell’impostare. Ha personalità. Io a Venezia lo riproporrei con Provstgaard”.

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