Rambaudi: “Grandi complimenti a Gattuso, ora però serve continuità”

Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha analizzato le due partite di campionato della Lazio contro Bologna e Genoa, facendo i complimenti a Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla Lazio

“Col Bologna vittoria più di sacrificio e cuore, successo meritato ma ci poteva stare anche il pari; col Genoa la Lazio mi è piaciuta molto, ci sono dei valori tecnici poi comunque manca qualcosa, lo sappiamo. A Gattuso vanno fatti i complimenti perché in questo ambiente è stato fatto un lavoro ottimo sotto tutti gli aspetti, ora chiaramente voglio la continuità. Identità? Questa è una squadra che cerca di rubare palla e ripartire in modo veloce, palleggiare nella metà campo avversaria, andare uomo su uomo”.

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