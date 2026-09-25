INTERVISTE
Rambaudi: “La Nazionale ha qualità, non condivido l’assenza di Zaccagni”
Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei par parlare della Nazionale Italiana, delle scelte tecniche e dei giocatori biancocelesti convocati da Roberto Mancini. Ecco le sue parole.
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L’intervista di Rambaudi sui convocati di Mancini
“Bisogna vedere Romano, è giovane e sicuramente Mancini vuole farlo crescere. Per me la Nazionale ha qualità, l’unica cosa che non condivido è l’assenza di Zaccagni in questo momento. Kean mi sembra più istintivo, bravo nell’attaccare la profondità; Cambiaghi mi piace ma non ha iniziato bene. Secondo me quindi è sbagliato lasciare ora a casa Zaccagni. Detto questo sono curioso di vedere che mentalità ci sarà. Mancio è uno che si inventa sempre qualcosa”.
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