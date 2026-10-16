Rambaudi: “Non è ancora la Juve di Spalletti, eviterei il pressing ultra-offensivo”

Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della sfida che attende la Lazio in casa della Juventus e della tattica che, a suo dire, dovrebbe usare Gattuso: ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista su Juventus Lazio

“Questa non è ancora la Juventus che vuole Spalletti, manca chi fa la differenza. Nel complesso non mi dispiace. Questa squadra accusa certe assenze, ora sembrano abbastanza in confusione; cercano di giocare un tipo di calcio, quello che vuole Spalletti, e per annullarli devi fare bene la fase difensiva, poi il resto viene da se perché concedono, soprattutto ad una squadra con le caratteristiche della Lazio. Non farei un pressing ultra offensivo, li aspetterei 10 metri oltre la metà campo.

Non avendo davanti Yıldız, il talento, vedo che la Juve ha difficoltà quando in zona offensiva perde palla, si fa trovare impreparata. Devi sfruttare la loro voglia di vincere e stravincere, visto il momento e la partita in casa, che li porta a scoprirsi”.

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