Rambaudi: “Lazio squadra Europa, che dominio a Torino”

Roberto Rambaudi applaude la prestazione dei ragazzi di Gattuso dopo la netta vittoria per 3-0 della Lazio sulla Juventus, e sottolinea il gran contributo offerto da alcuni singoli: le sue parole nell’intervista mattutina in collegamento con Radiosei.

LEGGI ANCHE: Romano: “La Lazio demolisce la Juventus”

Le parole di Rambaudi su Juventus Lazio e sulla prova dei singoli

“Abbiamo visto una grande Lazio, come sempre ultimamente. Grande mentalità, squadra europea. Gioca con voglia, coraggio, qualità, personalità; ci sono ragazzi che sono cresciuti tanto e hanno ancora ampi margini di miglioramento. C’è poco da dire, 3-0 a Torino, giocando così, dominando… solo complimenti. Ora col Parma devi fare bene per dare continuità e valore alla vittoria di ieri”.

Su Pinamonti

“Unico neo? Pinamonti deve darmi qualcosa in più quando entra, ma questo è davvero il pelo nell’uovo. So che può dare tanto e in questo campionato sarà importantissimo”.

Su Belahyane

“Ottima prestazione di Belahyane, in questo momento sta interpretando il ruolo meglio di Rovella, è più funzionale. Il titolare ora è Belahyane, un po’ come Noslin con Pinamonti. Noslin ieri magari non si vedeva ma si sentiva, pressava sempre”.

Su Sutalo

“Sutalo è un grandissimo acquisto, Fabiani ha fatto una cosa grandiosa e anche il tecnico. Arriveranno momenti difficili ma lui ti darà tanto lo stesso dietro. Acquisisce tutto il reparto”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP