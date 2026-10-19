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INTERVISTE

Rambaudi: “Lazio squadra Europa, che dominio a Torino”

Published

4 ore ago

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Rambaudi intervista Juventus Lazio singoli

Roberto Rambaudi applaude la prestazione dei ragazzi di Gattuso dopo la netta vittoria per 3-0 della Lazio sulla Juventus, e sottolinea il gran contributo offerto da alcuni singoli: le sue parole nell’intervista mattutina in collegamento con Radiosei.

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Le parole di Rambaudi su Juventus Lazio e sulla prova dei singoli

“Abbiamo visto una grande Lazio, come sempre ultimamente. Grande mentalità, squadra europea. Gioca con voglia, coraggio, qualità, personalità; ci sono ragazzi che sono cresciuti tanto e hanno ancora ampi margini di miglioramento. C’è poco da dire, 3-0 a Torino, giocando così, dominando… solo complimenti. Ora col Parma devi fare bene per dare continuità e valore alla vittoria di ieri”.

Su Pinamonti

“Unico neo? Pinamonti deve darmi qualcosa in più quando entra, ma questo è davvero il pelo nell’uovo. So che può dare tanto e in questo campionato sarà importantissimo”.

Su Belahyane

“Ottima prestazione di Belahyane, in questo momento sta interpretando il ruolo meglio di Rovella, è più funzionale. Il titolare ora è Belahyane, un po’ come Noslin con Pinamonti. Noslin ieri magari non si vedeva ma si sentiva, pressava sempre”.

Su Sutalo

Sutalo è un grandissimo acquisto, Fabiani ha fatto una cosa grandiosa e anche il tecnico. Arriveranno momenti difficili ma lui ti darà tanto lo stesso dietro. Acquisisce tutto il reparto”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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