Rambaudi: “Lazio a +7 sul Milan: ora deve incrementare il vantaggio”

In un’intervista ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato l’eccellente cammino della Lazio, al primo posto in classifica: Gattuso ha il merito di far rendere al massimo i suoi giocatori.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sul primo posto in classifica della Lazio

“Il campionato mi dice che tu sei a 7 punti dal Milan, devi incrementare questa cosa. La Lazio deve continuare a stupire. Servono entusiasmo, coraggio e consapevolezza, caratteristiche che ci sono ora”.

Sui giocatori migliorati da Gattuso

“Tutte queste vittorie non sono un caso. L’obiettivo della Lazio, per rimanere lì in alto, deve essere quello di crescere e migliorarsi; ha valori tecnici e adesso ha anche solidità. Lo step successivo è far crescere i giocatori, fin qui l’allenatore ha toccato i tasti giusti vedi Zaccagni sotto porta, Isaksen nella sua continuità, nel trovare con coraggio, o Taylor che è sempre più leader. C’è il materiale, ci sono i libri: devono studiare, per arrivare preparati all’esame”.

Su Belahyane e Noslin

“Belahyane e Noslin sono due calciatori ‘nuovi’, è come se li avessi acquistati. Sono i fratelli di quelli che vedevamo lo scorso anno. Noslin ora è sul pezzo, è convinto, prima era ‘leggerino’”.

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