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INTERVISTE

Rambaudi: “Primo posto? L’obiettivo è sempre l’Europa”

Published

1 ora ago

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Rambaudi intervista Lazio Cagliari

Solita intervista ai microfoni di Radiosei per Roberto Rambaudi, dopo la vittoria della Lazio contro il Cagliari e il momentaneo raggiungimento del primo posto nel campionato di Serie A. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Napoli Lazio, dove vedere la partita in TV e streaming

L’intervista di Rambaudi su Lazio Cagliari

Sul primo posto

“Primo posto in solitaria? Per me non cambia l’obiettivo, ma hai vinto bene una partita non facile. Hai preso punti sulle inseguitrici, ti sei allontanato ancora dal settimo posto. L’hai letta bene, ad un certo punto poi queste gare devi sperare di non perderle, anche se stai dominando”.

Sulla sfida con il Cagliari

“Le squadre avversarie è normale che debbano mettere una pezza sulla sinistra ma la Lazio non è solo quello e la dimostrazione è il gol di Isaksen. Secondo me ieri è mancato, a parte il ritmo, l’apporto di giocatori importantissimi; se mi bloccano a sinistra, in mezzo o a destra devono lasciare qualcosa, e lì sono un po’ mancati Belahyane e Frattesi. Questo entusiasmo ti deve far crescere ancora di più nella mentalità, tolto questo la Lazio sta facendo cose straordinarie”.

Su Isaksen

“Isaksen mi è sempre piaciuto tanto, ho sempre detto che ha grandi qualità ma è timido, poco coraggioso. Sostengo da tempo che, trovando la chiave giusta, sarebbe diventato un grande giocatore e ora stiamo vedendo questo. Il Napoli dietro ha grandi problemi e chi lo affronta deve tenere in considerazione questo. Poi loro hanno anche l’impegno in casa del Porto”.

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