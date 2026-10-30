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INTERVISTE

Rambaudi: “Vi spiego i rischi di Lazio Cagliari, Tavares può essere decisivo”

Published

32 minuti ago

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Roberto Rambaudi

L’ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni di Radiosei, proiettandosi alla prossima sfida di campionato dei biancocelesti contro il Cagliari.

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Le parole di Rambaudi in vista di Lazio Cagliari.

“Il Frosinone mi piace come la Lazio. Fanno un gioco che noi facevamo 25 anni fa, hanno dei principi chiari come i nostri. Negro segnava, Favalli spingeva molto; anche i centrocampisti si inserivano come Taylor e Frattesi. Un calcio che prima mi piaceva giocare e ora mi piace vedere. Il Frosinone mi diverte, così come ovviamente mi diverte la Lazio. Quello che conta è che i giocatori siano convinti di ciò che propone il tecnico.

Lazio-Cagliari? Ci sono dei rischi. Affronti una squadra che ti fa giocare male, blocco basso, spazi non ce ne sono. Non mi piace come partita, ha diverse insidie e più difficoltà delle altre. Inoltre è la sfida che ti può permettere di allungare, quindi è importante anche per questo, per arrivare alla prossima con grande forza. 

Ci sono tante trappole, non mi fido di questa partita. C’è da pensare che il rischio è sempre dietro l’angolo. Devi aver pazienza e far girare la palla veloce, per poi trovare la chiave giusta, l’imbucata; il tiro da fuori è un’opzione, i giocatori chiave potranno essere Floriani e Tavares. Noslin? Adesso non si può togliere”.

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