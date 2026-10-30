Rambaudi: “Vi spiego i rischi di Lazio Cagliari, Tavares può essere decisivo”

L’ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni di Radiosei, proiettandosi alla prossima sfida di campionato dei biancocelesti contro il Cagliari.

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Le parole di Rambaudi in vista di Lazio Cagliari.

“Il Frosinone mi piace come la Lazio. Fanno un gioco che noi facevamo 25 anni fa, hanno dei principi chiari come i nostri. Negro segnava, Favalli spingeva molto; anche i centrocampisti si inserivano come Taylor e Frattesi. Un calcio che prima mi piaceva giocare e ora mi piace vedere. Il Frosinone mi diverte, così come ovviamente mi diverte la Lazio. Quello che conta è che i giocatori siano convinti di ciò che propone il tecnico.

Lazio-Cagliari? Ci sono dei rischi. Affronti una squadra che ti fa giocare male, blocco basso, spazi non ce ne sono. Non mi piace come partita, ha diverse insidie e più difficoltà delle altre. Inoltre è la sfida che ti può permettere di allungare, quindi è importante anche per questo, per arrivare alla prossima con grande forza.

Ci sono tante trappole, non mi fido di questa partita. C’è da pensare che il rischio è sempre dietro l’angolo. Devi aver pazienza e far girare la palla veloce, per poi trovare la chiave giusta, l’imbucata; il tiro da fuori è un’opzione, i giocatori chiave potranno essere Floriani e Tavares. Noslin? Adesso non si può togliere”.

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