Rambaudi: “Contro Parma, Sassuolo e Cagliari voglio 9 punti!”

In un’intervista in collegamento con Radiosei, Roberto Rambaudi ha fatto il punto della classifica, sottolineando l’importanza di non focalizzarcisi troppo sopra, dati i lievi distacchi, e detto la sua sui prossimi impegni che attendono la Lazio, in campo contro Parma, Sassuolo e Cagliari: ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla classifica della Lazio e sui prossimi impegni

“Se devo parlare con il mio direttore sportivo gli direi che ci sono dei valori tecnici importanti, ad inizio anno avrei detto che andavano tirati fuori al meglio; ora che la Lazio sta facendo bene la cosa non cambia: bisogna ancora dimostrare di essere di grande livello, per competere per le prime posizioni devi avere qualcosa in più, cambiare mentalità. Qualche segnale in questo senso lo sta dando la squadra, la risposta dopo Monza è stata importante”.

Sulla classifica

“Non guardo la classifica, i punti di distacco su alcune squadre ancora non sono niente. I ragazzi devono capire che per diventare grandi giocatori non bastano poche partite, devi lavorare per le prestazioni che poi ti portano al risultato. Adesso non mi sbilancerei facendo proclami in base alla classifica, non direi ‘non ci raggiungono’: sarebbe un limite, sarebbe un messaggio sbagliato; perché dovrei guardare dietro? Guardo me e penso ad andare avanti”.

Sui prossimi impegni

“Ora Parma, Sassuolo e Cagliari? Voglio 9 punti, chiaramente non direi questo alla squadra. Intanto guardo il Parma, che può servire a dare continuità a quanto fatto a Torino e alla posizione in classifica. Se la Lazio gioca così, 9 punti sono possibili. Poi il calcio ci fa vedere anche gare di alto livello, con belle prestazioni magari con tante occasioni non concretizzate, che alla fine non riesci a vincere”.

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