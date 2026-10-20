INTERVISTE
Rambaudi: “Con tutte le problematiche che c’erano i risultati sono eccezionali”
Roberto Rambaudi ha rilasciato un’intervista sulle colonne del Corriere della Sera, per parlare della Lazio di Gattuso in queste prime giornate di campionato. Ecco riportate le sue parole.
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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla Lazio di Gattuso
“Così non era pronosticabile. Con tutte le problematiche che c’erano i risultati sono eccezionali. Però va detto che dal punto di vista tecnico la squadra era forte ed è stata rinforzata da Fabiani che ha capito cosa voleva Gattuso. Rino ha valorizzato giocatori che Sarri non vedeva. Non mi aspettavo risultati così roboanti, ma la Lazio è forte. Gattuso fa emergere i singoli, non la tattica. La squadra occupa bene gli spazi, perché i giocatori sono messi bene in campo. Però bisogna continuare a ragionare sul qui e ora, senza guardare troppo in là. I problemi sono sempre dietro l’angolo. L’unico obiettivo deve essere vincere la prossima partita. Se fra due mesi la classifica sarà questa, i discorsi cambieranno. La Lazio sta migliorando di partita in partita, ma deve crescere ancora”.
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