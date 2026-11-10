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INTERVISTE

Rambaudi: “La Lazio potrà restare in alto anche fra tre mesi, vi dico perché”

Published

2 ore ago

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Rambaudi intervista Lazio Gattuso primato

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante Roberto Rambaudi ha parlato dell’inizio di stagione della Lazio di Gattuso, ora prima in classifica da sola dopo undici giornate di campionato. Di seguito le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sul primato della Lazio di Gattuso

Se continua così la Lazio può puntare davvero in alto. Sta giocando bene, la squadra è migliorata sotto molto aspetti. Il gruppo però non deve pensare di essere lì anche fra tre mesi: i giocatori si devono concentrare su una partita per volta. Ogni prestazione, ogni incontro, può aiutare a prolungare il primato. Sono fiducioso perché la Lazio sta imparando a interpretare i momenti di difficoltà.

In fase difensiva deve migliorare alcuni aspetti, ma a Napoli ha giocato benissimo senza Sutalo, Tavares (usciti a gara in corso) e Zaccagni. La cosa sorprendente è che tutti stanno facendo bene. Spiccano soprattutto Isaksen, Noslin e Belahyane, che sono cresciuti tanto. Sutalo è un vero leader. Questa squadra ha qualità evidenti“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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