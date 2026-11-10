Rambaudi: “La Lazio potrà restare in alto anche fra tre mesi, vi dico perché”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante Roberto Rambaudi ha parlato dell’inizio di stagione della Lazio di Gattuso, ora prima in classifica da sola dopo undici giornate di campionato. Di seguito le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sul primato della Lazio di Gattuso

“Se continua così la Lazio può puntare davvero in alto. Sta giocando bene, la squadra è migliorata sotto molto aspetti. Il gruppo però non deve pensare di essere lì anche fra tre mesi: i giocatori si devono concentrare su una partita per volta. Ogni prestazione, ogni incontro, può aiutare a prolungare il primato. Sono fiducioso perché la Lazio sta imparando a interpretare i momenti di difficoltà.

In fase difensiva deve migliorare alcuni aspetti, ma a Napoli ha giocato benissimo senza Sutalo, Tavares (usciti a gara in corso) e Zaccagni. La cosa sorprendente è che tutti stanno facendo bene. Spiccano soprattutto Isaksen, Noslin e Belahyane, che sono cresciuti tanto. Sutalo è un vero leader. Questa squadra ha qualità evidenti“.

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