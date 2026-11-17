Rambaudi analizza la sfida contro il Lecce tra assenze, dubbi di formazione e possibili soluzioni. Ecco cosa servirà alla Lazio per non sbagliare.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista ai microfoni di Radiosei in vista di Lazio-Lecce

“Credo che se starà bene, Frattesi giocherà. Non è una questione muscolare, ha preso una botta. E se l’affaticamento è leggero, in tre giorni recuperi. Poi tutto dipende da come si sente lui, se non è ‘bloccato’, fisicamente e mentalmente per il fastidio. Se non ha problemi, giocherà dall’inizio.

Rambaudi su Lazio Lecce

“Quella col Lecce è una gara importante per diversi motivi, arriva dopo la sosta, ci sono delle assenze, alcuni devono dimostrare di meritare maggiore minutaggio; credo che questa sfida non la sbaglieranno nell’atteggiamento, poi è chiaro che le gare nascono e finiscono in un certo modo anche in base alle situazioni che si vengono a creare ma, al di là di questo, devi affrontare la partita consapevole che ci sono delle trappole che devi saper evitare bene”.

Rambaudi sugli infortunati

“Se c’è qualche rischio che potrebbe fermare a lungo alcuni calciatori, è chiaro che non lo corri. Però se mi mancano Sutalo, Tavares, Frattesi e Zaccagni la situazione un po’ cambia: posso gestirmi ma senza rischiare troppo neanche nella gara che affronto. Con queste assenze sarà ancora di più una gara insidiosa quella di sabato, servirà una prova seria”.

Rambaudi su Pedraza e Dele-Bashiru

“Pedraza, con pregi e difetti so che avrà l’atteggiamento giusto, su Dele-Bashiru ho dei dubbi perché magari viole strafare, non è troppo intelligente tatticamente. La Lazio dovrà stare in partita, deve mettere in preventivo che potrà vincerla anche a 20′ dalla fine”.

Rambaudi su Belahyane e Rovella

“Belahyane e Rovella insieme, soprattutto per il gioco del Lecce, possono coesistere. Può essere una soluzione. Devono acquisire certi meccanismi, non tutti e due devono ricevere palla dal basso ma quella è questione di abitudine e di movimenti da allenare”.

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