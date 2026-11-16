Rambaudi: “Italia imbarazzante contro il Belgio. Lazio Lecce? Non sarà facile”

Solita intervista di Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei, nella quale commenta le prestazioni dell’Italia contro Francia e Belgio e parla del prossimo impegno della Lazio contro il Lecce.

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L’intervista di Rambaudi sull’Italia e su Lazio Lecce

Sull’Italia

“Il primo tempo con la Francia è stato imbarazzante e imbarazzante è stata anche la prova di ieri. Spesso c’è troppo entusiasmo per le cose semplici, manca razionalità. Se ci fossero stati Gattuso o Allegri avremmo bocciato le prestazioni. Mancio è un grande allenatore, ma questo è solo l’inizio del percorso. Se per 12 anni non si è andati ai Mondiali, c’è un motivo. Io credo ci voglia il giusto equilibro, c’è materiale per poter lavorare, ma ancora non c’è la preparazione per poter dominare. Dobbiamo fare un passo alla volta. Pisilli a me piace tantissimo come mezzala, ieri era fuori ruolo. Barella è un buon giocatore, ma non fa la differenza. Secondo me la base è buona ma dipende anche da chi convochi”.

Su Lazio Lecce

“Il Lecce fuori casa fa bene, per la Lazio, dopo la sosta e con alcune defezioni, non sarà facile. Sarà una prova di crescita importante. In queste tre partite capirai che strada prenderai. Con queste assenze togli il 40, quasi 50%, alla squadra; vedremo il valore degli altri. Ci saranno delle risposte nette e chiare. Sarà un esame molto importante per i giocatori e per la squadra tutta”.

Su Gudmundsson

“Intanto il rientro di Gudmundsson è importante, con queste assenze io lo metterei dall’inizio un giocatore come lui; poi resta finché ne ha, ovvio che non potrà fare 90’ adesso. Io partirei con lui, Noslin e Isaksen, con Pinamonti pronto a subentrare”.

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