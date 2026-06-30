Rambaudi: “Tra Lucca e Piccoli scelgo il secondo, lo vedrei bene alla Lazio”

Roberto Rambaudi è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per parlare di Lucca e Piccoli, principali nomi in orbita Lazio per l’attacco: ecco le sue parole nell’intervista.

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Le parole di Rambaudi su Lucca e Piccoli nell’intervista

“Tra Lucca e Piccoli scelgo il secondo, è un giocatore tignoso. Attacca la profondità, fa a sportellate, ha il tiro in porta. Io lo vedrei bene qui. Tavares in partenza? A me è un calciatore che piace. Con lui ci vogliono ‘bastone e carota’, non si possono avere sempre i suoi tempi. Secondo me, se sta bene fisicamente, con le qualità tecniche che ha, è un fattore. Pedraza? Lo conosco poco. Le premesse sono buone ma dobbiamo aspettare di vederlo all’opera prima di poter dare giudizi”.

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