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INTERVISTE

Rambaudi: “Con il Monza giocherà Noslin, ma se sta bene è meglio Pinamonti”

Published

40 minuti ago

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Rambaudi intervista Lazio Monza Pinamonti Noslin

Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della prossima sfida della Lazio contro il Monza e del ballottaggio in attacco tra Pinamonti e Noslin: ecco le sue parole.

Leggi anche: Gattuso a caccia di un altro record: contro il Monza per entrare nella storia

Le parole di Rambaudi nell’intervista su Lazio Monza

“Per come gioca il Monza, lì davanti credo che Noslin sia il giocatore che ha le migliori caratteristiche. Poi dipende sempre da come Gattuso vuole impostare la partita, da come intende prepararla. Secondo me l’allenatore guarderà soprattutto chi sta meglio, chi gli ha dato maggiori garanzie in queste settimane.

In generale, se Pinamonti è in condizione gioca lui, questo è chiaro. Se sta bene dà qualcosa in più di Noslin. Il titolare è lui ma il tecnico deve vedere chi sta meglio. Per me i centrali sono ben assortiti. Possono giocare tutti e quattro, anche cambiando le coppie. Ad ogni modo credo che Sutalo debba giocare per ciò che ha fatto vedere. La coppia titolare credo sia composta da Sutalo e Provstgaard”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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