Rambaudi: “Ieri primo tempo straordinario della Lazio. Noslin e Pinamonti? Importanti entrambi”

Roberto Rambaudi ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha analizzato la vittoria della Lazio contro il Monza soffermandosi sulla crescita di alcuni giocatori.

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L’analisi di Rambaudi sulla vittoria della Lazio col Monza

Sulla partita

“Primo tempo straordinario, bello. C’erano tutti gli ingredienti: tecnica, tattica, fisico, mentalità. Alcuni giocatori sono cresciuti in maniera pazzesca. Questa è una squadra che deve maturare in fretta nel gestire alcune situazioni senza perdere palle falici. Si è fatta molta confusione nel primo quarto d’ora del secondo tempo. Ad ogni modo, bene il risultato. Come col Milan primo tempo stellare, forse anche meglio ieri della gara col Milan.”

Su Noslin e Pinamonti

“Noslin ha fatto una grande partita. A sinistra bene come sempre, forse solo Taylor ha un po’ faticato, ma bene tutti. Pinamonti? Sappiamo che lui dentro l’area è bravo a sfruttare le occasioni, però non va sminuita la prestazione di Noslin. Il gol può dare fiducia a Pinamonti ma Noslin sta migliorando partita dopo partita per ciò che chiede l’allenatore, la squadra, per com’è funzionale. Saranno importanti entrambi, anche subentrando. Questo deve essere chiaro.”

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