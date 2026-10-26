INTERVISTE
Rambaudi: “Bene con il Parma, ora con il Sassuolo serve una grande prova”
Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della vittoria dei biancocelesti contro il Parma. Di seguito le sue parole.
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Le parole di Rambaudi nell’intervista su Lazio Parma
“Contro il Parma non è stata la miglior prestazione, ma è stata un’altra prova in crescita. Lazio brava ad interpretare la gara, bravo Mandas sulle ripartenze. Lazio brava anche nel capire come sbloccare la partita, non sempre puoi vincere bene e subito. Poteva essere una ‘gara tranello’ perché il Parma non aveva nulla da perdere e tu dovevi vincere. Ora andrebbero sfruttate le sfide contro Sassuolo e Cagliari per rimane in alto e alimentare l’entusiasmo
Nel primo tempo ci sono stati degli errori, ma ci sta. Se pensi di non concedere niente sei un presuntuoso e non capisci niente di calcio. La presenza dei tifosi fuori casa dimostra che c’è voglia di Lazio, di stare con la squadra. Al di là dei numeri di Reggio Emilia, non va messa in discussione la fede, la voglia, appunto, di stare con al squadra”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|8
|9
|Cagliari
|13
|8
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
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|8
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|8
|13
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|8
|8
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|8
|8
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|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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