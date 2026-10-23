Rambaudi: “Lazio-Parma? Serve una grande prova per non buttare il successo di Torino”

In un’intervista ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha sottolineato l’importanza della sfida fra Lazio e Parma, indicando anche quali potrebbero essere le scelte di formazione di Gennaro Gattuso: ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista su Lazio Parma e sulla probabile formazione

“Non battere il Parma sarebbe un po’ come vanificare quanto fatto a Torino. Per valorizzare quella vittoria devi fare la prestazione domani. Cancellieri nel finale? Vediamo anche come evolverà la partita, è l’intero gruppo, la squadra, che si deve preparare bene. Tre partite, ad ottobre, le puoi fare ad alto livello. Se poi stai facendo bene, recuperi anche prima le energie. I cambi comunque servono e le cinque sostituzioni ci sono per questo”.

Su Pinamonti

“Pinamonti titolare? Credo Gattuso partirà con Noslin, ora sta andando bene e non penso il tecnico cambi la squadra. Magari Pinamonti lo possiamo vedere titolare col Sassuolo, da ex, nell’infrasettimanale”.

Sul Parma

“Il Parma rischia, lotterà fino alla fine per non retrocedere. Gilardino per me durerà poco. Mi sembra che la squadra non abbia accettato volentieri il cambio, è questa la mia sensazione. Non c’è stata la scintilla. La Lazio domani deve fare il suo gioco, con grande coraggio, aggressività. Non deve gestire, pensare di avere la meglio perché è più forte. Deve andare a grandi ritmi, deve farli aprire”.

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