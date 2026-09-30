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Rambaudi: “Pedraza è un giocatore normale, niente di che. Floriani? Si terrà il posto”

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2 ore ago

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Rambaudi intervista Lazio Pedraza Floriani Mussolini

Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del valore tecnico di Pedraza e della crescita di Floriani Mussolini, anche data dall’assenza di Marusic per infortunio: ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla Lazio

Rambaudi su Pedraza

Pedraza già alla prima gara aveva dato l’impressione di essere un giocatore normale, in Italia ce ne sono tanti così. Ti dà l’esperienza, ma niente di che. Se Gattuso dovesse mettere Marusic a sinistra da vice Tavares, lo farebbe scegliendo in base a ciò che può dare il giocatore”.

Rambaudi su Floriani Mussolini

Se Floriani continua con queste prestazioni, il posto se lo tiene. Penso non ci sia nessun problema nell’equilibrio, i calciatori si rendono conto di chi sta andando bene e chi meno. Il campo è il giudice e ti dice chi merita, poi Marusic è esperto, saprà gestire questo momento, se si verificherà”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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