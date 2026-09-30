Rambaudi: “Pedraza è un giocatore normale, niente di che. Floriani? Si terrà il posto”

Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del valore tecnico di Pedraza e della crescita di Floriani Mussolini, anche data dall’assenza di Marusic per infortunio: ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla Lazio

Rambaudi su Pedraza

“Pedraza già alla prima gara aveva dato l’impressione di essere un giocatore normale, in Italia ce ne sono tanti così. Ti dà l’esperienza, ma niente di che. Se Gattuso dovesse mettere Marusic a sinistra da vice Tavares, lo farebbe scegliendo in base a ciò che può dare il giocatore”.

Rambaudi su Floriani Mussolini

“Se Floriani continua con queste prestazioni, il posto se lo tiene. Penso non ci sia nessun problema nell’equilibrio, i calciatori si rendono conto di chi sta andando bene e chi meno. Il campo è il giudice e ti dice chi merita, poi Marusic è esperto, saprà gestire questo momento, se si verificherà”.

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