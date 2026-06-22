Rambaudi: “Lotito-Reggina? La Lazio deve essere la priorità rispetto a qualsiasi altro club”

In un’intervista a Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato della trattativa in corso per l’acquisto della Reggina da parte del presidente Lotito e della lettera del responsabile comunicazione del club Emanuele Floridi pubblicata ieri da Il Tempo.

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Le parole di Rambaudi sul caso Lotito – Reggina nell’intervista

“Come si può mettere la Lazio davanti a tutto se il presidente sta pensando all’acquisizione della Reggina? Basta che la Lazio sia la priorità rispetto a qualsiasi altro club.I tifosi la Lazio già la mettono davanti a tutto, il problema è che il presidente la mette come azienda ma non è solo questo, è molto di più e quindi va vissuta ad una certa maniera”.

Sulla lettera di Floridi pubblicata ieri da Il Tempo

“Con la lettera di ieri si sta cercando di sistemare la situazione con cose che non c’entrano niente: servono i fatti. Mi sembra che non riescano a risolvere la problematica, dopo che si sono fatti un un autogol”.

“Quello che mi chiedo io è: si rendono conto? Lo notiamo noi che non ci sono argomentazioni. Queste lettere vogliono portare a parlare di altro? Solo questo mi viene in mente. Ma con la gente non funziona”.

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