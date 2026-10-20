Rambaudi: “La Lazio per restare là davanti deve cambiare mentalità”

In una giornata nella quale ha parlato anche con il Corriere della Sera, Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, ha concesso un’intervista a Radiosei per parlare del momento della squadra biancoceleste e dei prossimi impegni in campionato, ponendo l’enfasi sulla mentalità necessaria.

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Rambaudi nella sua intervista in radio spiega quale mentalità deve avere la Lazio

“Se parlassi con il mio direttore sportivo gli direi che ci sono dei valori tecnici importanti. A inizio anno avrei detto che andavano tirati fuori al meglio; ora che la Lazio sta facendo bene la cosa non cambia. Bisogna ancora dimostrare di essere di grande livello, per competere per le prime posizioni, devi avere qualcosa in più, cambiare mentalità”.

“Qualche segnale in questo senso lo sta dando la squadra, la risposta dopo Monza è stata importante. Non guardo la classifica, i punti di distacco su alcune squadre ancora non sono niente. I ragazzi devono capire che per diventare grandi giocatori non bastano poche partite, devi lavorare per le prestazioni che poi ti portano al risultato. Adesso non mi sbilancerei facendo proclami in base alla classifica, non direi “non ci raggiungono”: sarebbe un limite, sarebbe un messaggio sbagliato; perché dovrei guardare dietro? Guardo a me e penso ad andare avanti”.

Rambaudi sui prossimi impegni

“Ora, con Parma, Sassuolo e Cagliari voglio 9 punti, chiaramente non direi questo alla squadra. Intanto guardo il Parma, che può servire a dare continuità a quanto fatto a Torino e alla posizione in classifica. Se la Lazio gioca così, 9 punti sono possibili. Poi il calcio ci fa vedere anche gare di alto livello, con belle prestazioni magari con tante occasioni non concretizzate, che alla fine non riesci a vincere”.

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