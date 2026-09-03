INTERVISTE
Rambaudi: “Fabiani è stato bravo, mercato buono. Doekhi? Non dà grande affidabilità”
Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della cessione di Romagnoli, del mercato fatto dalla Lazio e delle soluzioni che Gattuso adotterà in difesa. Ecco le sue parole.
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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla Lazio
Rambaudi sul mercato della Lazio
“Il mio giudizio del mercato resta buono, Fabiani è stato bravo sia nel cedere che nel comprare. Per me questa squadra aveva dei valori tecnici e con gli innesti li ha aumentati”.
Rambaudi sulle soluzioni in difesa
“Al centro della difesa immagino si adatterà Marusic, per esperienza e anche per la possibilità di correre meno. Doekhi non mi dà grande affidabilità, buon giocatore ma nulla più. E poi bisogna vedere Sutalo, se è un giocatore che Gattuso ha voluto a tutti i costi, se corrisponde al suo centrale ideale. Provstgaard è forte, ancora da accompagnare, da supportare, ma forte”.
Rambaudi su Gudmundsson
“Gudmundsson è bravo, deve dare continuità. Se Gattuso lo mette esterno, con Pinamonti in mezzo e Zaccagni sull’altra corsia, potrebbe essere tanta roba. Sono soddisfatto del mercato. Mi piace la valorizzazione di Floriani che ha dato freschezza e gamba”.
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