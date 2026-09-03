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Rambaudi: “Fabiani è stato bravo, mercato buono. Doekhi? Non dà grande affidabilità”

Published

3 ore ago

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Rambaudi intervista mercato Lazio Fabiani Doekhi

Roberto Rambaudi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della cessione di Romagnoli, del mercato fatto dalla Lazio e delle soluzioni che Gattuso adotterà in difesa. Ecco le sue parole.

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Le parole di Rambaudi nell’intervista sulla Lazio

Rambaudi sul mercato della Lazio

“Il mio giudizio del mercato resta buono, Fabiani è stato bravo sia nel cedere che nel comprare. Per me questa squadra aveva dei valori tecnici e con gli innesti li ha aumentati”.

Rambaudi sulle soluzioni in difesa

“Al centro della difesa immagino si adatterà Marusic, per esperienza e anche per la possibilità di correre meno. Doekhi non mi dà grande affidabilità, buon giocatore ma nulla più. E poi bisogna vedere Sutalo, se è un giocatore che Gattuso ha voluto a tutti i costi, se corrisponde al suo centrale ideale. Provstgaard è forte, ancora da accompagnare, da supportare, ma forte”.

Rambaudi su Gudmundsson

Gudmundsson è bravo, deve dare continuità. Se Gattuso lo mette esterno, con Pinamonti in mezzo e Zaccagni sull’altra corsia, potrebbe essere tanta roba. Sono soddisfatto del mercato. Mi piace la valorizzazione di Floriani che ha dato freschezza e gamba”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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